السيسى وسلفا كير يعقدان اليوم قمة «مصرية - جنوب سودانية»

يبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، في مدينة جوبا أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي، في بيان على صفحة الرئاسة المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، بأن زيارة السيسي اليوم السبت إلى جنوب السودان تعد الأولى من نوعها.وأضاف أن الزيارة ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، وستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.