«الإحصاء»: قيمة الصادرات المصرية تتخطى ربع تريليون دولار

قدمت مصر 33.1 مليار جنيه دعمًا لتنشيط الصادرات خلال 10 سنوات، وكذا 5.1 مليار جنيه دعمًا للإنتاج الصناعي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام كبير لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية.وكشفت بيانات الإحصاء، عن أن قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم تخطت الـربع تريليون دولار خلال 10 سنوات لتبلغ 276.6 مليار دولار، حيث سجلت 27.3 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 31.6 مليار دولار خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 15.6%، وانخفضت في العام التالي لتسجل 30.6 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3% عن عام 2011، واستمرت في الانخفاض خلال عام 2013 مسجلة 29 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 5.3% عن العام السابق عليه، وبلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1% عن عام 2013، وسجلت 22 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2% عن عام 2014.وأشار الإحصاء إلى ارتفاعها خلال 2016 لتسجل 22.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.3% عن عام 2015، وسجلت 26.3 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8% عن العام السابق عليه، وبلغت 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5% عن عام 2017، وسجلت 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1% عن عام 2018.وسجل متوسط قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم في الشهر 2.5 مليار دولار خلال عام 2019، وفي اليوم 84.2 مليون دولار، وفي الساعة 3.5 مليون دولار، وفي الدقيقة 58.5 ألف دولار.واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بقائمة الدول العشر الأعلى استيرادًا من مصر خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، والتي بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.1 مليار دولار، تليها تركيا 1.04 مليار دولار، ثم السعودية 1.02 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 967.9 مليون دولار، ثم إيطاليا 900.2 مليون دولار، ثم الهند 757.1 مليون دولار، ثم كندا 566.2 مليون دولار، ثم إسبانيا 560.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 476.1 مليون دولار، وأخيرًا اليونان 421.9 مليون دولار.وجاءت منتجات البترول على رأس قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمحتلف دول العالم خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، والتي سجلت صادراتها 978.6 مليون دولار، تليها الأسمدة 953.2 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة 843.8 مليون دولار، ثم البترول الخام 727.2 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 538.2 مليون دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية 479.7 مليون دولار، ثم فواكة طازجة 415.3 مليون دولار، ثم برتقال طازج 294.5 مليون دولار، ثم بطاطس 221.5 مليون دولار، وأخيرًا سجاد وكليم 191.5 مليون دولار.