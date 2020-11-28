رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: قيمة الصادرات المصرية تتخطى ربع تريليون دولار

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
قدمت مصر 33.1 مليار جنيه دعمًا لتنشيط الصادرات خلال 10 سنوات، وكذا 5.1 مليار جنيه دعمًا للإنتاج الصناعي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام كبير لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية.

وكشفت بيانات الإحصاء، عن أن قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم تخطت الـربع تريليون دولار خلال 10 سنوات لتبلغ 276.6 مليار دولار، حيث سجلت 27.3 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 31.6 مليار دولار خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 15.6%، وانخفضت في العام التالي لتسجل 30.6 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3% عن عام 2011، واستمرت في الانخفاض خلال عام 2013 مسجلة 29 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 5.3% عن العام السابق عليه، وبلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1% عن عام 2013، وسجلت 22 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2% عن عام 2014.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاعها خلال 2016 لتسجل 22.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.3% عن عام 2015، وسجلت 26.3 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8% عن العام السابق عليه، وبلغت 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5% عن عام 2017، وسجلت 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1% عن عام 2018.

وسجل متوسط قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم في الشهر 2.5 مليار دولار خلال عام 2019، وفي اليوم 84.2 مليون دولار، وفي الساعة 3.5 مليون دولار، وفي الدقيقة 58.5 ألف دولار.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بقائمة الدول العشر الأعلى استيرادًا من مصر خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، والتي بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.1 مليار دولار، تليها تركيا 1.04 مليار دولار، ثم السعودية 1.02 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 967.9 مليون دولار، ثم إيطاليا 900.2 مليون دولار، ثم الهند 757.1 مليون دولار، ثم كندا 566.2 مليون دولار، ثم إسبانيا 560.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 476.1 مليون دولار، وأخيرًا اليونان 421.9 مليون دولار.

وجاءت منتجات البترول على رأس قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمحتلف دول العالم خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، والتي سجلت صادراتها 978.6 مليون دولار، تليها الأسمدة 953.2 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة 843.8 مليون دولار، ثم البترول الخام 727.2 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 538.2 مليون دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية 479.7 مليون دولار، ثم فواكة طازجة 415.3 مليون دولار، ثم برتقال طازج 294.5 مليون دولار، ثم بطاطس 221.5 مليون دولار، وأخيرًا سجاد وكليم 191.5 مليون دولار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ«الأميرة الإفريقية» باستاد القاهرة قبل «نهائي القرن»

السيسى وسلفا كير يعقدان اليوم قمة «مصرية - جنوب سودانية»

«محمد» يسرق جثة ابنته «بسملة» من المقبرة في الدقهلية.. ما السر؟

«سلك المواعين» يحرق مشجعًا أثناء احتفالات «نهائى القرن»

الصور

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

image description

البرق يضرب سماء دمياط

image description

ملخص الشوط الثانى لمباراة القرن

image description

أهالي دمياط بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا على حساب الزمالك (صور)

image description

«نهائي القرن».. ملخص الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

السيسى وسلفا كير يعقدان اليوم قمة «مصرية - جنوب سودانية»

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

بدء اليوم الدراسي متأخرا يقلل نوبات الصداع لطلاب الثانوي

دراسة: الطهي باستخدام الخشب يسبب تلف الرئة

أيام زمان

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة: إحجام طلبة «الفنون» عن أقسام النحت نتيجة مفاهيم تشربوها صغارا

دار الرافدين تصدر «الحضارة الآشورية» لـ خزعل الماجدي

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

اكتشاف مقبرة شمالي الصين عمرها أكثر من ألف عاما