خالد مرعى من «دراما كوين» إلى «قصر النيل»

قارب المخرج خالد مرعي على الانتهاء من مونتاج ومكساج مسلسله الجديد «دراما كوين»، من بطولة الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» وباسم سمرة وعدد من ضيوف الشرف من أجل العرض عبر منصة نتفليكس العالمية.ويدخل «مرعي» الأسبوع القادم التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد «قصر النيل» من بطولة دينا الشربيني، حيث يعكف على مشاهدة عدد كبير من السير الذاتية للفنانين الشباب الذين استقدمتهم إحدى شركات الكاستينج من أجل اختيار عدد من الوجوه الجديدة للمسلسل.ورشح خالد مرعي والشركة المنتجة للمسلسل الفنان أحمد حاتم لبطولة المسلسل الجديد، وحتى الآن لم يتم التعاقد بشكل رسمي، وخلال الأيام القادمة ستظهر ملامح العمل وطاقمه كاملًا من أجل التصوير للعرض خلال رمضان القادم.