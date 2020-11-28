560 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

سجلت إثيوبيا 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان لها اليوم السبت أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 108 آلاف و438 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و686 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.