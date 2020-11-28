1554 إصابة جديدة بكورونا في كينيا

سجلت كينيا 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم السبت، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 81 ألفا و656 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و441 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.