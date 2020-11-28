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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

21.6 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 21695 حالة ليرتفع اجمالي الاصابات لـ مليون و28089 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 379 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 15965.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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