رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: 70% من السكان يحتاجون للتحصين لكبح انتقال كورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت كاثرين أوبراين المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، إن دراسات النمذجة في ظل ظروف معينة تظهر أن حوالي 60 إلى 70 % من السكان بحاجة إلى أن يكونوا محصنين لكبح أو وقف انتقال كوفيد-19.

وفي معرض إشارتها إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تستطيع أن تحدد العدد الدقيق "لنسبة السكان الذين يحتاجون إلى التحصين".

وأضافت كاثرين أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا في منظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة افتراضية، إن "الإجابة على ذلك يمكن أن تأتي من دراسات النمذجة".

وأشارت إلى أن "دراسات النمذجة هذه... في ظل ظروف متنوعة خلصت إلى أن حوالي 60 إلى 70 في المائة من السكان يحتاجون إلى أن يكونوا محصنين، ويفترض أن يكون ذلك من خلال التحصين، من أجل تحقيق خفض أو وقف لانتقال الفيروس".

وأضافت أن "هذا يعتمد بالطبع على ما سيكون عليه أداء اللقاحات".

وتجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم عتبة الـ61 مليونا، فيما تخطى عدد الوفيات 1.4 مليون، وفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة جونز هوبكنز.

موضوعات متعلقة

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

السيسي عن إزالات «عزبة الهجانة»: «بنعوض الناس ونقعدهم في شقق كويسة ولا إيه؟»

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى

الصحة: 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

الصور

image description

البرق يضرب سماء دمياط

image description

ملخص الشوط الثانى لمباراة القرن

image description

أهالي دمياط بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا على حساب الزمالك (صور)

image description

«نهائي القرن».. ملخص الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

image description

«نهائي القرن».. فرحة لاعبي الأهلي بهدف السولية

الأكثر قراءة

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

بدء اليوم الدراسي متأخرا يقلل نوبات الصداع لطلاب الثانوي

دراسة: الطهي باستخدام الخشب يسبب تلف الرئة

أيام زمان

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

اكتشاف مقبرة شمالي الصين عمرها أكثر من ألف عاما

عرض توصيات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمكتبة القاهرة.. غدًا

«هاء».. رواية جديدة لهاجر عمار القادرى

الكاتبة ماجدة ثروت: الإبداع غير مقيد بالقاهرة.. ولا أبحث عن الشهرة (حوار)