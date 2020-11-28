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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرشح الرئاسى التركى السابق ينتقد صفقة تميم وأردوغان: ما شأننا وقطر؟

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:40 ص
محرم إنجة
محرم إنجة
هدير سند
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وجه محرم إنجة، المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، مؤسس حركة «الوطن في ألف يوم»، انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توقيع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10% من أسهم بورصة إسطنبول لصالح قطر، قائلًا: «ماذا يوجد في قطر، هل وجدنا منجم في قطر؟».

وأضاف «إنجه»، عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قلنا قبل سنوات، ماذا يوجد في قطر، هل وجدنا معدن هناك؟، ما شأننا بقطر، لقد أضافت قصرًا طائرًا إلى أسطول الطائرات الرئاسية، واستحوزت على مصنع باليت للدبابات، وعددًا من البنوك والموانئ، ومراكز التسوق، واستحوزت الآن على 10% من بورصة إسطنبول».

وكانت قد كشفت تقارير اقتصادية في تركيا عن استحواذ الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، على حصة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) في بورصة إسطنبول، لإنقاذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد أن باع البنك الأوروبي حصته التي تقدر بـ10% من قيمة البورصة إلى صندوق الثروة السيادي التركي.

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