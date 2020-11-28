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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لليوم الخامس على التوالى.. تركيا تسجل أعلى حالات وفاة بفيروس كورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
هدير سند
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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، أمس الجمعة، أن البلاد سجلت وفيات قياسية بكوفيد-19 لخامس يوم على التوالي بلغت 177 حالة.

وسجلت تركيا أيضًا حالات إصابة قياسية بالفيروس بلغت 29845 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينها حالات لم تظهر عليها الأعراض.

ومع ذلك اكتفت تركيا منذ يوليو حتى يوم الأربعاء بتسجيل الحالات التي ظهرت عليها الأعراض ومن بينها 6592 حالة اليوم الجمعة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 13191 حالة.

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