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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة رئيس حزب المستقبل التركى بفيروس كورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:35 ص
أحمد داود أوغلو
أحمد داود أوغلو
هدير سند
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أعلن المتحدث باسم حزب المستقبل التركي، اليوم السبت، إصابة رئيس الحزب أحمد داود أوغلو، بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة الاختبارات الطبية، حيث جاءت نتيجة التحليل إيجابية.

ونشر المتحدث باسم حزب المستقبل، سركان أوزجان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن داود أوغلو أصيب بعدوى «كورونا» لكنه يتمتع بصحة جيدة.

وقال أوزجان، «بناء على الأعراض التي ظهرت أمس، أجرى رئيسنا داود أوغلو، اختبار فيروس كورونا اليوم، ومع الأسف كانت النتيجة إيجابية. حالته الصحية الآن جيدة، ويستريح في منزله، نتمنى له الشفاء العاجل».

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