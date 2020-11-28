تخفيف القيود الصحية بالأرجنتين فى ضوء انخفاض الإصابات بكورونا

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، تخفيف القيود الصحّية في البلاد في ضوء انخفاض عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» المسجّلة خلال الأسابيع الأخيرة.وأوضح الرئيس أنّ مدينتين فقط ما زال العزل الصحي مفروضًا فيهما، هما باريلوش «ريو نيروK، وبويرتو ديسيادو «سانتا كروز» بجنوب البلاد.وأضاف أنّ هناك قيودًا ستظلّ سارية حتّى 20 ديسمبر، بينها إلزاميّة وضع كمامة وحظر تنظيم العروض والتجمّعات التي تضمّ أكثر من عشرة أشخاص في أماكن مغلقة، كما سيبقى استخدام وسائل النقل العام محدودًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وحذّر الرئيس من أنّه لم يتمّ القضاء على الجائحة، وأنّه لم نتغلّب عليها بعد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.