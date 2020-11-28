رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قمر القندس يزين السماء مع آخر خسوف شبه ظلى لعام 2020 بداية الأسبوع المقبل

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:49 ص
قمر
قمر
وكالات
طباعة
يستعد عشاق الفلك لمتابعة حدث سماوي لا يفوت بظهور القمر الكامل المعروف باسم قمر القندس، مع بداية الأسبوع المقبل.

وحسبما أفادت صحيفة "ميرور" يحمل البدر القادم أسماء أخرى تشمل اسم القمر البارد وقمر الصقيع والقمر الشتوي وغيرها، وسيبلغ اكتمال القمر ذروته في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين 30 نوفمبر.

وقال خبير القمر، جوردون جونستون، من وكالة ناسا: "سيبدو القمر ممتلئًا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا في هذا الوقت، من ليلة السبت حتى صباح الثلاثاء".

وتعد مراقبة هذا البدر مثيرة للاهتمام لأنه سيمر جزئيًا عبر ظل الأرض، حيث سيمر نحو 83% من القمر عبر أضعف ظلال الأرض فيما يُعرف باسم الخسوف شبه ظلي للقمر.

لماذا يسمى اكتمال القمر في شهر نوفمبر بقمر القندس؟

يوجد على مدار العام ما بين 12 و13 قمرًا مكتملًا، وكلها تحمل أسماء غير عادية.

وترتبط بعض هذه الأسماء بتقاليد حفظ الوقت للأمريكيين الأصليين الذين أطلقوا على مراحل القمر الكاملة بعد التغيرات الموسمية في المناظر الطبيعية.

ويُعتقد أن قمر القندس سمي على اسم القنادس التي تبدأ استعدادها لفصل الشتاء في هذا التوقيت من العام.

وسيكون بدر شهر نوفمبر قريبًا بدرجة كافية من عكس الشمس بحيث يمر عبر الظل الجزئي للأرض، ومع وجود 83% من القمر في الظل الجزئي عند الساعة 4:44 صباحا، سيبلغ الخسوف شبه الظلي ذروته.

ومن المحتمل ألا يكون تعتيم القمر خلال هذا الخسوف حيث أنه لن يكون ملحوظًا من دون أجهزة خاصة، ولكن بالنسبة للمركبات الفضائية على القمر مثل المركبة المدارية لاستطلاع القمر (LRO)، سيكون انخفاض الطاقة الشمسية ملحوظا.

وبحسب وكالة ناسا، فإن قمر القندس سيكون آخر قمر مكتمل في الخريف، وأوضحت أن قبائل ألغونكوين فيما يعرف الآن بشمال وشرق الولايات المتحدة هي من أطلق على هذا القمر اسم القمر البارد، بسبب الليالي الطويلة والباردة، لكن بدر ديسمبر في الواقع هو الذي يشتهر باسم القمر البارد في الغالب، والذي سيكون القمر المكتمل الأخير في عام 2020 والذي سيظهر في 29 ديسمبر.

موضوعات متعلقة

الصحة: 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

أول ظهور لـ«الأميرة الإفريقية» باستاد القاهرة قبل «نهائي القرن»

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

الصور

image description

البرق يضرب سماء دمياط

image description

ملخص الشوط الثانى لمباراة القرن

image description

أهالي دمياط بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا على حساب الزمالك (صور)

image description

«نهائي القرن».. ملخص الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

image description

«نهائي القرن».. فرحة لاعبي الأهلي بهدف السولية

الأكثر قراءة

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

توسيع التحقيق فى قضية بلاتر وبلاتينى بتهم الاحتيال

قمر القندس يزين السماء مع آخر خسوف شبه ظلى لعام 2020 بداية الأسبوع المقبل

مواعيد القطارات اليوم السبت 28-11-2020

الجلوتين سبب رئيسى فى انتفاخ المعدة

أيام زمان

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

عرض توصيات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمكتبة القاهرة.. غدًا

«هاء».. رواية جديدة لهاجر عمار القادرى

الكاتبة ماجدة ثروت: الإبداع غير مقيد بالقاهرة.. ولا أبحث عن الشهرة (حوار)

الليلة.. حفل لعازفة العود سلمى مختار ببيت الهراوى