قمر القندس يزين السماء مع آخر خسوف شبه ظلى لعام 2020 بداية الأسبوع المقبل

يستعد عشاق الفلك لمتابعة حدث سماوي لا يفوت بظهور القمر الكامل المعروف باسم قمر القندس، مع بداية الأسبوع المقبل.وحسبما أفادت صحيفة "ميرور" يحمل البدر القادم أسماء أخرى تشمل اسم القمر البارد وقمر الصقيع والقمر الشتوي وغيرها، وسيبلغ اكتمال القمر ذروته في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين 30 نوفمبر.وقال خبير القمر، جوردون جونستون، من وكالة ناسا: "سيبدو القمر ممتلئًا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا في هذا الوقت، من ليلة السبت حتى صباح الثلاثاء".وتعد مراقبة هذا البدر مثيرة للاهتمام لأنه سيمر جزئيًا عبر ظل الأرض، حيث سيمر نحو 83% من القمر عبر أضعف ظلال الأرض فيما يُعرف باسم الخسوف شبه ظلي للقمر.لماذا يسمى اكتمال القمر في شهر نوفمبر بقمر القندس؟يوجد على مدار العام ما بين 12 و13 قمرًا مكتملًا، وكلها تحمل أسماء غير عادية.وترتبط بعض هذه الأسماء بتقاليد حفظ الوقت للأمريكيين الأصليين الذين أطلقوا على مراحل القمر الكاملة بعد التغيرات الموسمية في المناظر الطبيعية.ويُعتقد أن قمر القندس سمي على اسم القنادس التي تبدأ استعدادها لفصل الشتاء في هذا التوقيت من العام.وسيكون بدر شهر نوفمبر قريبًا بدرجة كافية من عكس الشمس بحيث يمر عبر الظل الجزئي للأرض، ومع وجود 83% من القمر في الظل الجزئي عند الساعة 4:44 صباحا، سيبلغ الخسوف شبه الظلي ذروته.ومن المحتمل ألا يكون تعتيم القمر خلال هذا الخسوف حيث أنه لن يكون ملحوظًا من دون أجهزة خاصة، ولكن بالنسبة للمركبات الفضائية على القمر مثل المركبة المدارية لاستطلاع القمر (LRO)، سيكون انخفاض الطاقة الشمسية ملحوظا.وبحسب وكالة ناسا، فإن قمر القندس سيكون آخر قمر مكتمل في الخريف، وأوضحت أن قبائل ألغونكوين فيما يعرف الآن بشمال وشرق الولايات المتحدة هي من أطلق على هذا القمر اسم القمر البارد، بسبب الليالي الطويلة والباردة، لكن بدر ديسمبر في الواقع هو الذي يشتهر باسم القمر البارد في الغالب، والذي سيكون القمر المكتمل الأخير في عام 2020 والذي سيظهر في 29 ديسمبر.