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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آلاف المتظاهرين فى تشيلى يطالبون باستقالة الرئيس

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:25 ص
المتظاهرين فى تشيلى
المتظاهرين فى تشيلى
وكالات
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تظاهر الآلاف في سانتياجو مطالبين باستقالة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا وسط تجدد الاحتجاجات والاشتباكات العنيفة مع الشرطة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تجمع نحو 10 آلاف شخص تم حشدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في شوارع محيطة بمقر الحكومة الذي انتشرت قوات الشرطة بقوة لحمايته، واراد هؤلاء السير في شارع ألاميدا، الشريان الرئيسي للعاصمة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم والمياه لتفريق التجمعات وقال صحفيون في وكالة "فرانس برس" إن عشرات المتظاهرين الذين استنشقوا مواد كيميائية تقيأوا وسقطوا أرضا.

وقالت المتظاهرة أندريا مولينا البالغة 36 عاما والتي تعمل في أحد المتاجر إنّ "تشيلي بكاملها ستُواصل النزول إلى الشوارع حتّى يستقيل الرئيس. وطالما أنّه لم يترك منصبه، ستُواصل تشيلي التعبئة، ليس في سانتياغو فحسب، بل في أنحاء البلاد كافّة".

تأتي هذه التظاهرة بعد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة استمرّت أيّامًا عدّة، وعلى أثر مسيرة نسائيّة خرجت الأربعاء لمناسبة اليوم العالميّ للقضاء على العنف ضدّ المرأة وانتهت باندلاع شغب.

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