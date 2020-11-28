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منوعات

الجلوتين سبب رئيسى فى انتفاخ المعدة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:20 ص
انتفاخ المعدة
انتفاخ المعدة
وكالات
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يُوصف انتفاخ المعدة بأنه حالة تعامل معها الجميع تقريبا في مرحلة ما من حياتهم، وعادة لا داعي للقلق بشأن هذه الحالة، إلا أنها قد تكون علامة على أنك تعاني من عدم تحمل الغلوتين.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" يوصف انتفاخ المعدة عادة لما يحدث عندما يملأ الكثير من الغازات الجهاز الهضمي (GI). ومع عدم وجود مخرج، يميل البطن إلى التمدد والانتفاخ، وقد يؤدي هذا إلى تقلصات مؤلمة تستمر لساعات، ما يقلل من جودة حياة الشخص بشكل عام.

كيف تعرف أن انتفاخ معدتك قد يكون بسبب عدم تحمل الجلوتين؟

كشف أخصائي التغذية ميف مادن، أن الحبوب التي تحتوي على الغلوتين تحتوي أيضا على كميات عالية من نوع من الكربوهيدرات يسمى "الفركتان" - وهو علامة حمراء كبيرة للانتفاخ.

كما أوضح مادن: "عندما تتخمر الفركتان بواسطة بكتيريا الأمعاء، فإنها يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ وحركات الأمعاء غير العادية."

وتشمل حبوب الجلوتين: القمح والحنطة والشعير، وكذلك المنتجات المصنوعة من هذه الحبوب.

وقالت إزابيل سكايبالا، اختصاصية التغذية المتخصصة في الحساسية في Royal Bromptonو Harefield NHS Foundation Trust: "هناك بدائل قمح رائعة يمكن شراؤها من السوبر ماركت الآن. اختر الخبز الخالي من الغلوتين، وجرب أنواعا أخرى من الحبوب، مثل الكينوا والذرة والأرز ".

وأضافت: "فقط تأكد من استبدال الأطعمة القائمة على القمح بالأطعمة الأخرى، التي تحتوي على القدر نفسه من القيمة الغذائية التي تستغني عنها".

كما أوضحت سكايبالا، تشمل البدائل الرائعة الخالية من القمح ما يلي:

- رقائق الذرة.

- باستا الحنطة السوداء.

- الكينوا.

وقالت Medical News إن عدم تحمل الجلوتين يمكن أن يسبب أعراضا مشابهة لمرض الاضطرابات الهضمية، لكنها مشكلة مختلفة لها تأثيرات مختلفة طويلة المدى.


وتشمل أعراض عدم تحمل الجلوتين ما يلي:

• التعب.

• الانتفاخ

• وجع البطن.

• الإسهال.

• الغثيان.

• الإمساك.

• شعور عام بالتوعك.

ومن المهم الخضوع لاختبار عدم تحمل الطعام إذا كانت هذه الأعراض شائعة.

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