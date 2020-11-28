المكسيك تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا و631 وفاة

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 12081 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و90675 إصابة و104873 وفاة.وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.