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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقوبات أمريكية على شركات صينية وروسية لدعمها نووى إيران

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:20 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على أربع شركات صينية وروسية متهمة بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وقال بومبيو: «الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربع شركات في الصين وروسيا لدعمها البرنامج النووي الإيراني»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وفرضت واشنطن إجراءات عقابية على شركتين مقرّهما في الصين هما «شنجدو بِست نيو ماتيريالز» و«زيبو إيليم ترايد»، وعلى شركتين مقرّهما في روسيا هما «نيلكو جروب»، و«جوينت ستوك كومباني إيليكون».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّ هذه الشركات المتهمة بأنها «وفّرت تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني» ستُواجه قيودًا لمدة عامين.

وقال بومبيو: «سنواصل استخدام كل العقوبات المتوافرة لدينا لمنع إيران من زيادة قدرتها النووية».

تأتي هذه الخطوة في وقت تعرض إيران العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما إذا رفع الرئيس المنتخب جو بايدن العقوبات بعد توليه منصبه في 20 يناير.

واعتمد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سياسة «ضغوط قصوى» حيال طهران، شملت على وجه الخصوص الانسحاب الأحادي عام 2018 من الاتفاق حول برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

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