القنصلية الليبية فى مانشتستر تعلن إغلاق مقرها بسبب كورونا

أعلنت القنصلية العامة الليبية فى مانشستر، بأن القنصلية سوف تكون مغلقة من الجمعة حتى الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر المقبل، وذلك لإصابة أحد موظفي القنصلية بفيروس كورونا، حسبما نقلت صحيفة «الساعة 24» الليبية، اليوم السبت.يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قد أعلن الجمعة، تسجيل 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة، فضلًا عن تعافي 714 مصابًا.وأوضح المركز، في بيانه رقم 261 الصادر بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، أن إجمالي الإصابات بلغ 81273، بينها 27821 حالات نشطة، فيما بلغ عدد الوفيات 1153.