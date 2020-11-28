والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

كانت تحية كاريوكا عضوة بالنادي الأهلي، وكانت ترقص في حفلات النادي، وأم كلثوم كانت تصفق لها، حتى أن بعض الحفلات كانت «تحية» ترقص فيها على أنغام موسيقى أغنيات أم كلثوم.وفي يوم اشتركت «تحية» بالرقص في إحدى حفلات النادي، ثم عادت إلى بيتها لتفاجئ بوفاة أمها، وأسرعت تتصل بأم كلثوم وأبلغتها الخبر، وذهبت أم كلثوم على الفور إلى بيت «كاريوكا»، وقضت معها الليل وصباح اليوم التالي، حتى تم تشييع جنازة والدتها، والتي اشترك فيها أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، وكان يتكون من أحمد باشا عبود، وفؤاد باشا أباظة، وغيرهما من الشخصيات البارزة في النادي.ومضى أسبوع على وفاة والدة تحية كاريوكا، وفوجئت بزيارة لأم كلثوم، وكل أعضاء النادي الأهلي، وقالت لها أم كلثوم: «دلوقتي ماتت والدتك، وممكن تعتبريني مكانها»، وشكرتها «تحية» على روحها الطيبة.وأكملت أم كلثوم: «أنا مش طالبة شكر، وعاوزة منك كمان تطيعي أوامري زي ما كنتي بتطيعي أوامر والدتك»، فسألتها «تحية»: «وإيه هي أوامرك؟، فقالت أم كلثوم: تسلميني جميع إيراداتك، وأنا هتولى عملية الإنفاق عليكي عشان إنتي مسرفة وهتضيعي نفسك وتجوعي».فوافقت تحية كاريوكا، وأيد جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي كلام أم كلثوم، وكانت «تحية» بعد ذلك تذهب لتشتري الأزياء والملابس وتطلب من المحل تحويل الفواتير إلى بيت أم كلثوم، وكلما حاولت أم كلثوم الاتصال بـ«تحية» كانت الأخيرة تتهرب منها إلى أن فاجأتها أم كلثوم، وهي تحمل معها الكثير من الفواتير، وقالت لها: «إيه يا تحية، انتي فاهمة اللي تبناكي هو البنك الأهلي ولا إيه، خدي فلوسك قبل ما تفلسيني معاكي».