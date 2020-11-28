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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: نحتاج للمعلومات عن لقاح «سبوتنيك V» الروسى لتقييم فاعليته

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:50 ص
لقاح سبوتنيك V
لقاح سبوتنيك V
وكالات
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أعلنت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ماريانجيلا سيماو، أن المنظمة تحتاج للاطلاع على البيانات السريرية ومعلومات أخرى حول لقاح «سبوتنيك V» الروسي لتقييم فاعليته.

وكانت روسيا قد أعلنت أن فاعلية لقاح «سبوتنيك V»، الذي قام بتطويره مركز جاماليا للأبحاث، بلغت نسبة أكثر من 90% أثناء التجارب،حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

من جهتها، أشارت مديرة دائرة التلقيح في المنظمة، كيت أوبراين، في معرض حديثها عن لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية السويدية، إلى أن منظمة الصحة تحتاج لتقييم اللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا والرد المناعي الذي تثيره، بناء على «أكثر من مجرد بيان صحفي».

وأضافت أنه من السابق لأوانه الخروج بالاستنتاجات بناء على البيانات الموجودة حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت «أسترازينيكا» أنها ستجري تجارب إضافية للقاحها بعد أن أظهرت نسبة فاعلية منخفضة.

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