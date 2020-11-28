استمرار المظاهرات فى العراق مع فرض حظر للتجوال

تجددت التظاهرات في محافظة النجف، مع فرض حظر للتجوال في محافظة ذي قار، واستبدال قائد شرطتها.وتجددت التظاهرات في محافظة النجف لمساندة ساحات التظاهر في ذي قار بعد حدوث أعمال عنف في ساحة الحبوبي، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأضافت الوكالة أن السلطات في محافظة ذي قار فرضت حظرًا للتجوال في المحافظة على خلفية الأحداث وسقوط أربعة قتلى ونحو خمسين شهيدًا.وأشارت إلى إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار حازم الوائلي من منصبه، وتعيين اللواء عودة سالم عبود خلفًا له.