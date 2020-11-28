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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

برج خليفة يضىء بلقطات لمسيرة مارادونا (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
برج خليفة
برج خليفة
وكالات
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أضاءت الإمارات برج خليفة، بلقطات لمسيرة أسطورة كرة القدم الراحل، دييجو أرماندو مارادونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يعتبر مارادونا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث حاز على لقب بطل العالم عام 1986، ولعب في أندية متعددة، كما أنه عمل مدربا لفرق وأندية غربية وعربية بعد اعتزاله اللعب.

وتوفي مارادونا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 60 عاما، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها إرثا كرويا عظيما.
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