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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسؤول أممى: ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين بالسودان لـ43 ألفا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:23 ص
اللاجئين الإثيوبيين
اللاجئين الإثيوبيين
وكالات
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أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 43 ألفا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال جراندي: "أنا الآن في السودان لزيارة المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية، حيث وصل حتى الآن 43 ألف لاجئ من منطقة تيغراي الإثيوبية".

وأضاف جراندي: "دأب السودان مرة أخرى على توفير الضيافة للمحتاجين، وهو بحاجة ماسة إلى المساعدة الدولية لدعم جهوده".

وبدأ جراندي، اليوم، زيارة إلى السودان لتفقد أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في ولايتي القضارف وكسلا الفارين من النزاع بإقليم تيجراي الإثيوبي.

ومنذ 4 نوفمبر الجاري، تتواصل مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم.

ويوم الأربعاء، أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع أعداد اللاجئين الإثيوبيين في بلادها إلى 42 ألفا و217، جراء النزاع المسلح في تيجراي.

وقبل أسبوع، توقعت المفوضية الأممية، لجوء 200 ألف إثيوبي إلى السودان، خلال الأشهر الستة المقبلة.

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