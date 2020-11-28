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منوعات

مايك تايسون يعود إلى حلبة الملاكمة ويخوض نزالا ضد روى جونز جونيور

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:26 ص
مايك تايسون
مايك تايسون
وكالات
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يعود الملاكم الأمريكي مايك تايسون إلى الحلبة، اليوم السبت، لخوض نزال ضد مواطنه روي جونز جونيور في صالة "ستيبلز سنتر" الرياضية في مدينة لوس أنجلوس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" يعد الملاكم "مايك الحديدي" أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في التاريخ، وعلى الرغم من كونه في سن الـ54 فإن لكماته لا تزال تتميز بالقوة.

وأحدثت استعدادات تايسون للمباراة خلال الأشهر الأخيرة ضجة كبيرة بين المعجبين.

وصرح رافاييل كورديرو، المدرب الحالي للملاكم الأمريكي، لموقع "تي إم زد" المتخصص في متابعة أخبار المشاهير: "إذا قام بالتركيز فمن الممكن أن يقاتل على الحزام قريبا، لم لا؟ من قال إن الأمر مستحيل حدوثه؟".

إلى ذلك، تم تحديد جوائز كل من الملاكمين مايك تايسون وروي جونز، في النزال الاستعراضي المقرر بينهما يوم السبت.

ووفقا للصحفي الرياضي كيفن إيول، فإن تايسون سيحصل على 10 ملايين دولار، فيما سيكون نصيب جونز 3 ملايين دولار مقابل خوض النزال، مع الإشارة إلى أن هذه المبالغ لا تشمل النسبة من مبيعات البث المدفوع.

وأكد الملاكمان أن النزال سيكون معركة حقيقية، على الرغم من أن المباراة قد تحمل الطابع الاستعراضي كما هو مقرر لها، حتى أن تايسون شعر بالإهانة عند توجيه سؤال له حول هذا الأمر.

وقال تايسون عن النزال: "لا أعرف عما تتحدثون، أليست هذه معركة حقيقية؟"، فيما علق جونيور على الأمر: "لديكم تايسون وروي جونز جونيور، وسأقاتل، اللجنة الرياضية وضعت حدودا، وأسموها مباراة استعراضية، لكن أريد أن يعرف الجمهور أنني لن أخيب أملهم".

ومن المقرر أن يخوض البطلان النزال من دون خوذة، وسيكون النزال مكونا من 8 جولات مدة كل منها دقيقتين، ولن يكون هناك قضاة رسميون أو رابح في النزال، مع أن المجلس العالمي للملاكمة دعا العديد من القضاة المشهورين لإصدار حكمهم عن بعد.

وسيعود مايك تايسون إلى حلبات الملاكمة بعد أن اعتزل رسميا عام 2005، وفي رصيده 58 نزالا حقق منها 50 فوزا، بينما كان النزال الأخير لروي جونز عام 2018، ويملك في رصيده 66 انتصارا (منها 47 بالضربة القاضية)، مقابل 9 هزائم.

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