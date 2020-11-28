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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 6 مزارعين فى وسط مالى

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
مقتل مزارعين فى مالى
مقتل مزارعين فى مالى
وكالات
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أعلن رئيس بلدية سوكولو في مالي أن 6 مزارعين قتلوا، بالقرب من قرية فارابوجو بوسط البلاد ليرتفع عدد القتلى منذ قيام إرهابيين مشتبه بهم بحصار القرية في شهر أكتوبر إلى 23.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال دراماني سيمبارا، رئيس بلدية سوكولو، وهي بلدة قريبة من فارابوجو: "هاجم إرهابيون المزارعين الذين ذهبوا إلى حقولهم لحصد الأرز.. قتل ستة وأصيب سابع وهناك مفقود" ورفض متحدث باسم جيش مالي التعليق.

وخلال السنوات القليلة الماضية صارت منطقة وسط مالي بؤرة لعنف المتشددين والقبائل في إطار تدهور أمني أوسع في منطقة الساحل شبه القاحلة في غرب أفريقيا.

وقال جيش مالي يوم 22 أكتوبر إنه استعاد السيطرة على القرية بعد إنزال مظليين فيها وإسقاط مؤن من الجو، لكن رئيسي مجلس بلدتين قريبتين قالا إن المقاتلين الذين يحاصرون القرية لم يطردوا.

وفي الأسابيع الأخيرة نفذ إرهابيون هجمات وحرقوا محاصيل.

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