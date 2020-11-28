«هاء».. رواية جديدة لهاجر عمار القادرى

صدر حديثًا عن دار دريم بن رواية «هاء» للروائية العراقية هاجر عمار.وجاء في تصدير الرواية: «بقيت طوال الليل تنظر إلى الورقة والقلم الموضوعان أمامها، وهي تحتسي كوبًا من القهوة في توتر، غارقة في أفكارها ولا تكف عن النظر إلى تلك الورقة اللعينة، حيث أنها لم تستطع إيجاد حل لتلك الكلمات التي تدور في خلدها ولا تقدر على تفسيرها ولا تحويلها لكلماتٍ تقرأ».وتضيف «إنه ليس يوم سعدها، شعرت بأنه يجب عليها البدء بذلك، الشعور لا يتوقف عن التفاقم، إنها هالكة لا محالة، يجب أن يَسمع صوتها الداخلي أحد ما ليعرف أنها عرفت علتها وستبدأ التطهير».يذكر أن هاجر عمار القادري من مواليد بغداد، حاصلة على بكالوريوس علوم صحية، مهتمة بعلوم التنمية البشرية وعلم النفس، وتعد رواية «هاء» أول عمل روائي لها.