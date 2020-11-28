توتر فى الخليج والعراق بعد مقتل محسن زاده

قالت مصادر خاصة لـ "الدستور"، إن الأوضاع الأمنية تتدهور بشكل خطير في محافظة الناصرية بسبب الصدر وأنصاره.وأشارت المصادر إلى أنه يعقد الآن اجتماع يضم قادة من الحشد الشعبي المقربة من إيران في منزل أحد قيادات بدر (بقيادة هادي العامري) بناءً على اتصال من الجنرال علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري، والذي تسلم ملف المليشيات العراقية والسورية بدلًا من إسماعيل قآاني وأعطى توجيهات بالاستعدادات للثآئر من مقتل محسن زاده.على صعيد آخر أشارت تقارير من البنتاجون عن تحرك حاملة الطائرات (يؤ إس إس نيميتز) ترافقها غواصتان وسفن حربية، وإن القوات الأمريكية في الخليج العربي تعلن رفع الجاهزية والاستعداد.من جانب آخر إشارات مصادر لـ "الدستور" إلى أن رسائل متبادلة بين مخابرات عدة دول عربية لمواجهة أي تحركات إيرانية ربما تضر بالملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر.