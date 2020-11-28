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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الرولكس الثمينة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:55 ص
تهريب ساعات
تهريب ساعات
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 برئاسة أحمد سعد مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب محاولة تهريب عدد من الساعات الرولكس الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، حيث اشتبه سامح أمين الجبار مدير الحركة  في راكب عربي قادم من الإمارات أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول لملاحظته كثرة اختام السفر والوصول بجواز سفره.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفى مرسي مأمور الجمرك الذي تلاحظ له وجود عبوات ساعات ذات كثافة عالية.

وبالعرض على هاشم مصطفى مدير الجمرك قرر تكليف أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول وجورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود عدد من الساعات الرولكس الثمينة مخفاه وسط طيات الملابس، وتكليف جورج صفوت وسامي نبيل مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط ساعات أخرى مخبأه في الجاكيت الذي يرتديه بإجمالي ستة ساعات رولكس ثمينة.
 
وقرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وهذه هي المحاولة الرابعة من نوعها التي تم ضبطها خلال أيام قليلة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، حيث كانت البداية مع راكب مصري ثم ثلاث حالات متتالية لركاب عرب من نفس الجنسية أحدهم ذو وضع اجتماعي بارز سدد مبلغ تجاوز المليون جنيه فقط كغرامة لإعادة التصدير وباقي الحالات في الطريق لسداد مبالغ شبيهه بل قد تتجاوز ذلك كغرامات أيضا وكلها حالات إخفاء وحالات تهرب من سداد الرسوم والضرائب الجمركية، الحالة الأخيرة مساء الجمعة.

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