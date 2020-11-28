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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوزير الأول لويلز ينتقد «الأسلوب العدائى» للحكومة البريطانية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:38 ص
مارك دراكفورد
مارك دراكفورد
وكالات
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انتقد الوزير الأول لويلز مارك دراكفورد بشدة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لأسلوبها "العدائي والهدام" تجاه تداول السلطة.

وقال "دراكفورد" حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، إن جونسون كان "المجند الأعظم لتفكك المملكة المتحدة" نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وكيفية التصدي لأزمة كوفيد-19 حتى الآن.

وأضاف دراكفورد: "لا يوجد شك في أنه يجرى تسليط الضوء على قضية استمرار عضوية ويلز بالمملكة المتحدة".

وتابع: "من خلال أزمة فيروس كورونا ومن خلال حقيقة أنه للمرة الأولى خلال عشرين عاما في فترة نقل السلطة بأكملها، واجهنا حكومة أغلبية محافظة في وستمنستر وتبين أن أسلوبها حيال تداول السلطة عدائي وهدام ".

وأضاف أنه في حين أنه لا توجد تطلعات كبيرة للاستقلال في ويلز، تدعم أغلبية قوية منح المزيد من الصلاحيات للبرلمان المحلي.

وأصبحت ويلز واسكتلندا تتمتعان بحق تقرير المصير في 1998 بعد استفتاء أجراه رئيس الوزراء الإصلاحي توني بلير في عام 1997 ما يسمح لهما بتشكيل حكومتهما الخاصة لتطبيق القواعد الخاصة بشؤون الحياة اليومية لمواطنيهما.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن جونسون "كان دائما يدعم التفويض ولا يزال ملتزما بالقيام بمهامه بشكل جيد لكل أركان المملكة المتحدة".

وأضاف المتحدث: "حان الوقت الآن لكي تتكاتف المملكة المتحدة معا، للتركيز على هزيمة هذا الفيروس".

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