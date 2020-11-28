صدمة جديدة لحملة ترامب.. القضاء يرد الطعن بالنتائج فى بنسلفانيا

ردّت محكمة استئناف فدرالية أمريكية طعنا تقدّم به الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد قرار قضائي صادق على فوز جو بايدن في ولاية بنسلفانيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" في نقد لاذع لدفوع اعتبرت فيها حملة ترامب أن الأخير وقع ضحية تزوير في استحقاق الثالث من نوفمبر، اعتبر ثلاثة قضاة استئناف أن لا أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية.واعتبرت المحكمة أن "الاتّهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن (مجرّد) القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك".وأشار القضاة إلى أن حملة ترامب زعمت في الطعن الذي قدّمته بقرار قضائي صادر عن محكمة البداية، حصول تفرقة.لكن المحكمة اعتبرت في قرارها أن هذه المزاعم "لا يمكنها أن تحول الحديد إلى ذهب"، في إشارة إلى استحالة تحوير الحقائق.ويندرج القرار القضائي الأخير في سياق مجموعة أحكام قضائية صدرت على صعيد البلاد ردت مزاعم حملة ترامب والجمهوريين بحصول تزوير ومخالفات أخرى أفضت إلى خسارة الملياردير الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.ويصر ترامب على أن فوز بايدن غير شرعي، والخميس قال للصحافيين مجددا "هذه الانتخابات مزوّرة".والأسبوع الماضي ردّت محكمة في ولاية بنسلفانيا دفوع رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب، الذي طالب بإلغاء ملايين الأصوات في الولاية بسبب التزوير.لكن القاضي أحرج جولياني بإجباره على الإقرار بأن أيا من المزاعم التي قدّمها للمحكمة لم يتضمّن تزويرا أو ما يتعدى المسائل التقنية في الإشراف على فرز الأصوات.