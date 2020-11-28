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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس بوركينا فاسو: زعيم المعارضة هنأنى بالفوز فى الانتخابات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:11 ص
مارك كريستيان كابوريه
مارك كريستيان كابوريه
وكالالت
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كشف رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوريه، أن زعيم المعارضة زيفيرين ديابريه قد هنأه بالفوز، وذلك غداة إعلان اللجنة الانتخابية فوزه بولاية جديدة من الدورة الأولى.

وقال كابوريه: «لقد تلقّيت التهاني من المرشّح الرئاسي زيفيرين ديابريه، أحيي خطوته التي تندرج تمامًا في إطار الروحية الجمهورية لطبقتنا السياسية وتشهد على نضوج ديموقراطيتنا»،حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وكانت المعارضة التي لوّحت بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات قد أعلنت الخميس أنها «أخذت علمًا» بإعلان فوز كابوريه، وأنها تحتفظ بحق الطعن قضائيًا بالنتائج.

وعلى الموقع الإلكتروني لحزب «الاتحاد من أجل الشعب والتغيير»، تحدّث المكتب التنفيذي المركزي عن «نواقص كبيرة شابت نظامية الاقتراع المزدوج وصدقيته»، مكررًا أنه «أخذ علمًا بالنتائج المعلنة».

وجاء في البيان أنه «نظرًا إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادنا، ونظرًا إلى أن التلاحم الاجتماعي هو ضرورة ملحّة للعيش المشترك، يؤكد المكتب مجددًا نيّته الحفاظ دومًا على السلم والاستقرار والأمن في بوركينا فاسو عبر وضعه المصلحة العليا للأمة فوق كل اعتبار».

وحل «ديابريه»، الذي كان قبل الانتخابات يعد زعيم المعارضة، ثالثًا بعدما نال 12،46% من الأصوات، فيما حل إيدي كومبويجو، مرشّح حزب الرئيس السابق بليز كومباوري، ثانيًا بنيله 15،84% من الأصوات خلف كابوريه الذي نال 57،87%.

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