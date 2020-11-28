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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الأيرلندية تعلن تخفيف قيود كورونا خلال شهر ديسمبر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:37 ص
كورونا في ايرلندا
كورونا في ايرلندا
وكالات
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أعلنت الحكومة الأيرلندية تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد خلال شهر ديسمبر، ومن المقرر أن تعاود متاجر التجزئة وبعض منشآت الضيافة فتح أبوابها الأسبوع المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إنه سيكون بإمكان الشعب الايرلندي الاستمتاع "ببعض الراحة" بعد أن قدم تضحيات أثناء الإغلاق.

وتخضع البلاد لإغلاق صارم استمر ستة أسابيع منذ أكتوبر الماضي، وشمل غلق جميع متاجر التجزئة والمنشآت الترفيهية غير الضرورية.

وتم منع الأشخاص من السفر لأكثر من خمسة كيلومترات بعيدا عن منازلهم، كما يعمل الموظفون غير الأساسين من المنزل.

والأسبوع المقبل، ستتم إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر إلى جانب جميع متاجر التجزئة، وسيتم إعادة فتح المطاعم الجمعة المقبلة.

كما سيتم أيضا إعادة فتح المتاحف والمكتبات والمعارض الفنية.

وتجاهلت الحكومة تحذيرات فريق الطوارئ الوطني للصحة العامة الذي حذر من فتح أماكن الضيافة، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد 307 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وثلاث وفيات، الخميس.

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