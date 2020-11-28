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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إصابة المرشّح اليسارى للانتخابات البلدية البرازيلية فى «ساو باولو» بكورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
اصابة بكورونا
اصابة بكورونا
وكالات
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أصيب المرشّح اليساري جيليرمي بولس، الذي يتنافس الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات البلديّة البرازيليّة في مواجهة رئيس بلديّة ساو باولو المنتهية ولايته برونو كوفاس، بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن فريق حملته.

وقال فريق الحملة، في بيان، إنّ المرشّح جيليرمي بولس قد ثبُتت إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة، ولم تظهر عليه أيّ من أعراض المرض، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وأضاف أن بولس سيحترم بروتوكولات الحجر، مشيرة إلى أنّ جميع أعضاء الفريق سيتمّ فحصهم أيضًا.

وكان مفترضًا أن يتواجه بولس (يسار) وكوفاس (يمين وسط) خلال مناظرة متلفزة أخيرة، لكنّ قناة جلوبو التلفزيونيّة ألغتها نظرًا إلى الوضع.

ويحمل بولس المنتمي إلى حزب «بسول» آمال اليسار في أكبر مدينة في البرازيل، بعد وصوله إلى الدور الثاني من الانتخابات، وهو ما شكّل مفاجأة سارّة لمعسكره.

لكن بحسب أحدث استطلاعات للرأي، لا يزال بولس خلف المرشّح كوفاس، حتّى لو ضاق الفارق بينهما مؤخّرًا، وقد نال 40% من نوايا التصويت في مقابل 47% لرئيس البلديّة المنتهية ولايته، وفقًا لمعهد داتافولها.

وكان كوفاس أصيب أيضًا في السابق بـ«كوفيد-19» الذي أدّى خلال ثمانية أشهر إلى وفاة أكثر من 171 ألف شخص في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم تضرّرًا من جرّاء الجائحة بعد الولايات المتّحدة.

وتُعدّ ولاية ساو باولو البالغ عدد سكّانها 46 مليون نسمة، أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وأصيب 6.2 مليون شخص بـ«كوفيد-19» في البرازيل حتى الآن، بينهم الرئيس جاير بولسونارو، ونصف عدد وزراء حكومته.

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