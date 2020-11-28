زلزال بقوة «5.5 ريختر» يضرب جزر الكوريل فى روسيا

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن زلزالا بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من جزر الكوريل الشمالية في الشرق الأقصى الروسي.وقالت الهيئة الموحدة لفيزياء الأرض التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن الزلزال وقع عند الساعة 5:45 صباح السبت بالتوقيت المحلي، على بعد 100 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة باراموشير.وأضافت مديرة محطة يوجنو ساخالينسك لرصد الزلازل، إن بؤرة الزلزال كانت على عمق 55 كلم، وأن هزات بقوة نحو 4 درجات وصلت إلى مدينة سيفيرو-كوريلسك.وحسب تأكيد المقر المحلي لوزارة الطوارئ، لا يوجد هناك أي دمار أو إصابات. ويقوم فريق العمل التابع للسلطات المحلية بفحص المباني بحثا عن أضرار محتملة.ولم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات تسونامي في المنطقة.