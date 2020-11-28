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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

احتفال جماهير الأهلى بالسويس بالفوز بدورى أبطال أفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:40 ص
جماهير الأهلى بالسويس
جماهير الأهلى بالسويس
كريم أنور
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خرج الآلاف من مشجعي النادي الأهلي في السويس، للاحتفال بفوز ناديهم على نادي الزمالك، وفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد كورنيش السويس وشارعي الجلاء والجيش مسيرات بالسيارات حمل مستقلوها أعلام النادي الأهلي، وهتفوا بهتافات واغنيات تحمل اسم النادي.

ونشرت مديرية أمن السويس قواتها بأماكن الاحتفال، وحاولت إدارة مرور السويس السيطرة على الاختناقات المرورية التي شهدتها عددا من الشوارع.
جماهير الأهلى بالسويس
جماهير الأهلى بالسويس
جماهير الأهلى بالسويس
جماهير الأهلى بالسويس
جماهير الأهلى بالسويس
جماهير الأهلى بالسويس

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