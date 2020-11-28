احتفال جماهير الأهلى بالسويس بالفوز بدورى أبطال أفريقيا

خرج الآلاف من مشجعي النادي الأهلي في السويس، للاحتفال بفوز ناديهم على نادي الزمالك، وفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.وشهد كورنيش السويس وشارعي الجلاء والجيش مسيرات بالسيارات حمل مستقلوها أعلام النادي الأهلي، وهتفوا بهتافات واغنيات تحمل اسم النادي.ونشرت مديرية أمن السويس قواتها بأماكن الاحتفال، وحاولت إدارة مرور السويس السيطرة على الاختناقات المرورية التي شهدتها عددا من الشوارع.