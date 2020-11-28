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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ13 مليونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:15 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" أن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة الـ13 مليون إصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجامعة، التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 13047202، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 264624​​​.

وأشارت بيانات الجامعة إلى تعافي أكثر من 4.8 مليون شخص منذ بداية الجائحة من المرض.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من حيث الإصابات والوفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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