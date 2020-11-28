رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ما الفائدة من سياسات الذاكرة» و«الصدمة النفسية» جديد الفارابى

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:05 ص
الصدمة النفسية
الصدمة النفسية
نضال ممدوح
طباعة
صدر مؤخرًا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ كتاب "الصدمة النفسية" للباحث الدكتور عدنان حب الله والذي يشير في مقدمته للكتاب إلى أن "الصدمة" عندما تبلغ أهمية معينة، تخلق واقعًا جديدًا، ولو من خلال التغيير الحادث في الترتيب الرمزي القائم.

فالنظرة إلى العالم لم تعد تنطلق من ذات المكان. إن ولدًا فقد أباه في سنّه الخامسة يوضع كل مصير موضع البحث وأمنية موت الأب المحققة تفصله عن حرية تفكير يمكن أن يهدد كل مستقبله الفكري. ولكن إمكانية فرز وفصل الحدث، والاحتكام إلى الآخر الكبير المسؤول تمكنه من النجاة ومن تحمل العواقب. إن الصدمة ليس لها عواقب ذاتية إلا بمقدار ما تخلق تحولًا في كيان الذات إما بمعنى الاستقالة من موقعه السابق وإما بإعادة النظر في المعتقد النرجسي الراسخ."

في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت النسخة العربية لكتاب "ما الفائدة من سياسات الذاكرة" من تأليف سارة جنسبرجيه وساندرين لوفران٬ ومن ترجمة د. ميساء سيوفي.

وبحسب الناشر: تعالج هذه الدراسة المقتضبة والمركّزة مسألة سياسات التذكر وتجلياتها المختلفة في الحياة الفرنسية بشكل خاص والأوروبية على العموم٬ من خلال الإشارة إلى الاتحاد الأوروبي، وأوروبا، والأسرة الدولية، وتجارب بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا، انطلاقًا من فكرة التركيز على مسألة سياسات الذاكرة منذ بدايات القرن الواحد والعشرين.

موضوعات متعلقة

الصحة: 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

«الصحة» تعلن خطة التأمين الطبي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول ظهور لـ«الأميرة الإفريقية» باستاد القاهرة قبل «نهائي القرن»

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

الصور

image description

البرق يضرب سماء دمياط

image description

ملخص الشوط الثانى لمباراة القرن

image description

أهالي دمياط بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا على حساب الزمالك (صور)

image description

«نهائي القرن».. ملخص الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

image description

«نهائي القرن».. فرحة لاعبي الأهلي بهدف السولية

الأكثر قراءة

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

«نهائي القرن».. الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الإثنين.. خسوف شبه ظل للقمر لن يرى فى مصر والدول العربية

هكذا علقت أنيسة حسونة على إعجاب السيدة الأولى بـ «بدون سابق إنذار»

6.25 مليون دولار أسترالى مزاد للوحة بريت وايتلى

روسيا توافق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك فى» بالهند

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

الكاتبة ماجدة ثروت: الإبداع غير مقيد بالقاهرة.. ولا أبحث عن الشهرة (حوار)

الليلة.. حفل لعازفة العود سلمى مختار ببيت الهراوى

ندوة «العمارة المتوافقة مع البيئة» فى بيت المعمار المصرى.. اليوم

«ما الفائدة من سياسات الذاكرة» و«الصدمة النفسية» جديد الفارابى