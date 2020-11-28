«ما الفائدة من سياسات الذاكرة» و«الصدمة النفسية» جديد الفارابى

صدر مؤخرًا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ كتاب "الصدمة النفسية" للباحث الدكتور عدنان حب الله والذي يشير في مقدمته للكتاب إلى أن "الصدمة" عندما تبلغ أهمية معينة، تخلق واقعًا جديدًا، ولو من خلال التغيير الحادث في الترتيب الرمزي القائم.فالنظرة إلى العالم لم تعد تنطلق من ذات المكان. إن ولدًا فقد أباه في سنّه الخامسة يوضع كل مصير موضع البحث وأمنية موت الأب المحققة تفصله عن حرية تفكير يمكن أن يهدد كل مستقبله الفكري. ولكن إمكانية فرز وفصل الحدث، والاحتكام إلى الآخر الكبير المسؤول تمكنه من النجاة ومن تحمل العواقب. إن الصدمة ليس لها عواقب ذاتية إلا بمقدار ما تخلق تحولًا في كيان الذات إما بمعنى الاستقالة من موقعه السابق وإما بإعادة النظر في المعتقد النرجسي الراسخ."في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت النسخة العربية لكتاب "ما الفائدة من سياسات الذاكرة" من تأليف سارة جنسبرجيه وساندرين لوفران٬ ومن ترجمة د. ميساء سيوفي.وبحسب الناشر: تعالج هذه الدراسة المقتضبة والمركّزة مسألة سياسات التذكر وتجلياتها المختلفة في الحياة الفرنسية بشكل خاص والأوروبية على العموم٬ من خلال الإشارة إلى الاتحاد الأوروبي، وأوروبا، والأسرة الدولية، وتجارب بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا، انطلاقًا من فكرة التركيز على مسألة سياسات الذاكرة منذ بدايات القرن الواحد والعشرين.