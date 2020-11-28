ندوة «ما لا يقوله الرجال» بمكتبة المستقبل.. الليلة

تعقد في مكتبة المستقبل العامة٬ بمقرها الكائن بجوار سنترال مصر الجديدة جسر السويس٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة عامة بعنوان «ما لا يقوله الرجال»، وتتحدث فيها الكاتبة غادة مظلوم.تدور محاور الندوة حول «ما يلهب حماس الرجل لكسب قلب المرأة.. المرأة المفضلة.. من تكون؟.. الخيار الصعب.. ما يخيف الرجل ولا يبوح به.. المرأة التي يهرب منها الرجل.. هذا النوع من الرجال لا تضيعي وقتك معه.. تمكن وليس تحكم».كما تتطرق المحاضرة إلى الأسباب التي جعلت نظرة الرجال إلي النساء يشوبها الكثير من الخطأ وسوء الفهم، ومن ثم سوء التقدير، حيث ينشأ الطفل الذكر منذ صغره على الصلابة والجلد وكبت مشاعره وحبس مخاوفه وقلقه، وهو ما يدفعنا ويدفعهم إلى مجابهة مواقف صعبة لا قبل له بها منذ سن مبكرة للغاية بدءًا من مرحلة الطفولة ومرورًا بالمراهقة وحتى سن النضج فالهرم.