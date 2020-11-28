سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 28-11-2020

يقدم لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 28-11-2020 مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك المصرية العاملة.محليًا، يواصل الدرهم الإماراتي اليوم استقراره في أسواق المال، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 28-11-2020سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وجاء في البنك الأهلي المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.