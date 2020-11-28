الليلة.. عرض الفيلم الفرنسى «la haine» بجزويت الإسكندرية

يُنظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "la haine" للمخرج ماثیو كاسوفیتز٬ ومن بطولة الفرنسي المغربي الأصل سعيد النغماوي، والفيلم إنتاج فرنسي 1995 وتبلغ مدة عرضه 98 دقیقة، فاز بجائزة سيزار لأفضل فيلم 1996.وتناول أحداث الفيلم قصة ثلاثة من الأشخاص يعيشون في أحد الأحياء العشوائية في باريس، على مدى 24 ساعة وكلهم ينتمون للأقليات، الأول "فينز" وهو يهودي، الثاني "سعيد" وهو عربي، والثالث "هوبرت" وهو ملاكم أسود.ويعاني الشبان الثلاثة من التفرقة العنصرية، وانتشار الجريمة ومعاملة الشرطة السيئة لهم، تعم الفوضى أنحاء الحي العشوائي، يفقد أحد رجال الشرطة سلاحه بعدما قام بإطلاق النار على سعيد الذي يرقد في المستشفى، يعثر فينز عليه ويقرر أن يقتل الشرطي إذا مات سعيد.