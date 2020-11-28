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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بيان منتدى برشلونة يؤكد الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:40 ص
القدس
القدس
وكالات
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أكد البيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة للمنتدى الإقليمي الخامس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، الذي عقد في برشلونة الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، شدد البيان على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس الشريف ووصاية الأردن عليها، كما أكد على الدور المحوري لوكالة غوث اللاجئين "أونروا" وضرورة دعمها سياسيا وماليا من أجل تمكينها من الاستمرار في تنفيذ دورها ومهامها وفقا لتفويضها الأممي.

وتضمن البيان إعادة التأكيد على الالتزام القوي بالقيم والمبادئ المشتركة وتجديد الالتزام بتعزيز التعاون في المنطقة لمصلحة السلام والاستقرار والتنمية المشتركة والازدهار.

وأشار إلى أن السلام والاستقرار لا يزالان هدفين رئيسيين لأعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، وأنه يمكن للاتحاد من أجل المتوسط المساهمة في تحقيق هذه الأهداف في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تهيئة بيئة سياسية مواتيه لحل النزاعات والتوترات السياسية على الأسس والمعايير المتفق عليها.

ودعم البيان جهود الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية على أساس القرارات الأممية ذات الصلة، ورحب بالمبادرات الإقليمية التي تساهم في دعم الجهود التي تستهدف الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ووقف جميع التدخلات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار المستدامين.

وأكد البيان على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة أراضيها ويعيد السلام والاستقرار لها ولشعبها ويهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية اللاجئين وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وتحدث البيان عن ضرورة إسناد المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، ودعم جهوده في مسار اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

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