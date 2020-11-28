الليلة.. حفل لعازفة العود سلمى مختار ببيت الهراوى

يحتضن بيت العود العربي الهراوي٬ في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، حفل عازفة العود سلمى مختار، والذي يقام تحت عنوان "مشروع سلمى".يُعد "مشروع سلمى" تجربة جديدة لإعادة إحياء التراث العربي بشكل مُعاصر من خلال حوار آلة العود والآلات الموسيقية المختلفة، حيث تقدم "سلمى" باقة من أشهر المقطوعات الموسيقية والأغاني على آلة العود لكبار أعلام الفن العربي والمصري منها أعمال العمالقة: "أم كلثوم٬ عبدالحليم حافظ٬ فريد الأطرش٬ بليغ حمدي.. وغيرهم".بالإضافة إلى أعمال الفنان الكبير نصير شمه، وبعض مؤلفاتها الموسيقية الخاصة، وتخرجت" مختار" في كلية الإعلام، ثم التحقت ببيت العود العربي وتخرجت منه وبدأت مشوارها الفني من خلال بيت العود العربي.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.