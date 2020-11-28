لبنان: 1782 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأعلنت ال​​​وزارة في تقريرها اليومي، أن العدد التراكمي للإصابات وصل إلى 123941 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات​ 980.وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 950، من بينها 358 في العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 74008.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.