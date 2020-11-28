«الإنشاد الدينى والابتهالات فى الفن الإسلامى» ندوة أونلاين

ضمن سلسلة فعاليات أونلاين "حياتنا مع الموسيقى"٬ يبث المجلس الأعلى للثقافة٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ عبر قناته على موقع "يوتيوب" وصفحته الرسمية بالفيس بوك٬ الفعالية الحادية عشر من سلسلة "حياتنا مع الموسيقى".ولقاء مع الدكتور عمرو ناجي٬ عميد المعهد العالي للموسيقى العربية٬ بعنوان "الإنشاد الديني والابتهالات في الفن الإسلامي".هذا وتتطرق المحاضرة إلي التعريف بنشأة فن الإنشاد الديني وتطوره في مصر، مع استعراض تاريخ فن الإنشاد منذ عصر الفراعنة حتى العصر الحديث. مع إلقاء الضوء على تاريخ الأناشيد وارتباطها بالحضرة والموالد الشعبية باعتبارهما من أهم منافذ الإنشاد الديني في الوقت الحديث، ولا يقتصر الأمر على الموالد الشعبية المرتبطة بالدين الإسلامي وإنما توجد أيضا موالد قبطية كثيرة منها مولد السيدة مريم العذراء والقديسة دميانة في الدقهلية ومارمينا بالصحراء الغربية.