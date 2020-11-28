التدين الشعبى.. كتاب يقدم دراسة وافية عن ظاهرة زيارة الأضرحة

صدر مؤخرًا عن دار رؤية للنشر والتوزيع٬ كتاب "التدين الشعبي والتغير الاجتماعي بالمغرب" للباحث المغربي زكريا مزواري٬ والذي يشير في مقدمته للكتاب إلي أن: الدين والفن هما أقدم عنصرين عبر بهما الإنسان عن بعده الميتافيزيقي، وعن سعيه إلى البحث عن أجوبة لخلاصه، فالحس الديني جزء أساسي في تكوين الإنسان، وظاهرة الدين والتدين في المجتمع المغربي، هي ظاهرة ثقافية أصيلة لازمت المجتمع طوال مراحل تشكله.وفي المرحلة الكولونيالية دشن مجموعة من الباحثين الأجانب عددًا من الدراسات المعمقة حول مدى أهمية الدين والتدين في تكوين المجتمع المغربي، تم تصنيفها إلى ثلاث مستويات، أولها التدين الشعبي، وهو مزيج من المعتقدات تربى عبر تراكم تاريخي طويل يختلط فيه الوثني بالروماني باليهودي بالاسلامي، وهو الدين القاعدي الشعبي.وثاني تلك المستويات هو التدين المعياري، الذي يدعو إلى التدين الصحيح، ويقوم على معرفة جيدة من الكتاب والسنة والتراث الديني، ثم يبقى المستوى الأخير وهو الإسلام السياسي الحركي الذي أنتجته ظروف خارجية وسياسية عصفت بالعالم الإسلامي، وجوهره اتجاه يريد التغيير الجذري، ويعبر عن حاجة اجتماعية إلى الهوية والتشبث بالانتماء إلى الأمة.وفي ملامسة هذه المستويات والمتعلقة بـ التدين الشعبي يقدم الكتاب دراسة وافية عن ظاهرة زيارة الأضرحة بمدينة وجدة، متخذا من ضريح سيدي يحي بنيونس مجالا للدراسة، بإبراز أهمية الدراسة والإشكالات التي تواجهها، مع تقديم الفرضيات المفسرة للظاهرة ونوع المنهج المتبع في مقاربتها، ثم تعرض للجانب التاريخي الذي يقوم برصد نشأة ظاهرة الولاية والصلاح في المجتمع المغربي.ويأخذنا المؤلف إلى مدينة وجدة حيث الوقوف على محطات من تاريخها، وخصوصياتها الجغرافية وحياتها الاقتصادية والدينية، مع استعراض لحياة وكرامات الولي سيدي يحيى مع تحليل المعلومات المستقاة من المبحوثين وتصوراتهم حول الظاهرة.