فضل الله برمة رئيسًا مؤقتًا لحزب الأمة السوادنى خلفًا للصادق المهدى

تولى اللواء فضل الله برمة مهام رئاسة حزب «الأمة القومي» خلفًا للراحل رئيس الحزب وإمام الأنصار الصادق المهدي، وذلك لحين قيام المؤتمر العام للحزب، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء «سونا».وقال اللواء «برمة»، إن هذا الأمر يأتي في إطار العمل المؤسسي للحزب بوصفه النائب الأول لرئيس الحزب، مؤكدًا أن الإمام الصادق المهدي بنى مؤسسات راسخة وقادرة تنظيميًا للقيام بدورها.وأكد «برمة» قوة ووحدة عضوية حزب «الأمة» وتماسكها وتطبيقها لرؤية المهدي عبر المؤسسية، مشيرًا إلى جديتهم في تنظيم المؤتمر العام للحزب قريبًا.وأضاف أن عبد المحمود أبو سيخلف الصادق المهدي في إمامة الأنصار، لحين أيضًا قيام المؤتمر العام.وتوفي الصادق المهدي، أمس، في الإمارات، التي سافر إليها؛ لتلقي العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا، وشُيع، اليوم، في جنازة عسكرية ورسمية تقدمها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.