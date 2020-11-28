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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس وزراء العراق يشكل لجنة للتحقيق فى أحداث الناصرية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:25 ص
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، قرارًا بإقالة قائد شرطة محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مدينة الناصرية.

وقال الكاظمي - بحسب بيان للواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أوردته قناة «السومرية نيوز» الاخبارية - إن توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد، ولا بديل عن القانون والنظام والعدل، ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي أريقت في أحداث اليوم.

وأضاف «الكاظمي»، أن الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعدًا للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وأن بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني.

وكانت الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق اليوم بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وأنصار التيار الصدري في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار قد أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 70 آخرين.

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