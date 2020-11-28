«الصحة التونسية»: 72 وفاة و1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:39 ص
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3 آلاف و106 حالات.
وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1295 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 93 ألفًا و770 إصابة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1295 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 93 ألفًا و770 إصابة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.