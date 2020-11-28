«الصحة التونسية»: 72 وفاة و1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3 آلاف و106 حالات.وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1295 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 93 ألفًا و770 إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.