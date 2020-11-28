الشاعرة التونسية هدى كريدى ضيفة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة

تحل الشاعرة التونسية هدي كريدي٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن تقرأ «كريدي» قصائد شعرية بعنوان: «همسة فجاج المشط - خطوط بلا استواء».ومن إحدي قصائدها نقرأ: «تحلّجتُ في الهوي.. كم ثرثرتَ أيّها القلب.. في غلمة الرّؤى.. تلامس المدى.. احتضنتك عصفورًا صغيرًا.. وطبعتُ على منقارك النّديّ.. قبلة مضمّخة بعطر المشتهى.. قبل أن تغدو نثارا.. أدماك سُخام السّنين؟.. راضعتَ ذا النّون كأس الظّلام.. وجالستَ الوحدة فوق مقعد يتيم.. على رصيف النّوى.. هوت الرّوح من لظى.. هرّت كلاب الغيوم.. عزّ القرى.. إبليس ينفث في العقد.. تحطّم القارب.. ما اكتمل القمر.. والتهمك الخريف.يقضم الغمّازتين الشّقيّتين.. يُلقمك بقايانا.. ها أنا أمزّق دفاتر الخذلان.. أتجرّد من عقال الأشلاء.. أضاجع النّور في فيئ اليقين.. ولازالت فيّ رعدة الاشتهاء.. يمّمت وجهي شطرك.. شجبت حروف الهجاء إلّا ألفا رام مدّ السّماء».