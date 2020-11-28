احتفال جماهير الأهلى بالبطولة التاسعة فى الإسكندرية (صور)

احتفلت جماهير النادي الأهلي في منطقة العجمي غرب الإسكندرية، عقب فوز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة كأس أفريقيا للمرة التاسعة وهزيمة غريمه التقليدي فريق نادي الزمالك في النهائي بهدفين مقابل هدف.كما شهدت شوارع العجمي خروج عدد كبير من جماهير الأهلي للاحتفال برفع علم مصر والنادي الأهلي وإطلاق أبواق السيارات؛ تعبيرًا عن فرحتها بفوز الأهلي بالبطولة وفوزه على الزمالك، مرددين هتافات "الأهلي جماهيرية" و"الأهلي بطل أفريقيا".وأقيمت مساء الجمعى مباراة النهائي الأفريقي بين الزمالك والأهلي للنسخة رقم 56 من عمر المسابقة على ملعب استاد القاهرة، حيث تعتبر الأولى في تاريخ المسابقة التي يقام النهائي فيها بين فريقين مصريين على أرض مصرية.