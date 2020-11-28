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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وفاة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب فى القليوبية متأثرا بإصابته بكورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
الدكتور جمال حجاج
الدكتور جمال حجاج
كتب صلاح حسنى
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توفي الدكتور جمال حجاج، عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، والذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي كمرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة بنها وكفر شكر في محافظة القليوبية.

وأعلنت وفاة النائب داخل قسم عناية القلب بمستشفى بنها للتأمين الصحي والذي دخلها منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وتوقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

ومن المقرر تشييع جنازة الفقيد، اليوم السبت، بمقابر العائلة بقرية الرملة مركز بنها عقب انتهاء الإجراءات وتصاريح الدفن.

وكان الدكتور جمال حجاج، قد أعلن مطلع الشهر الجاري وخلال إجراء انتخابات مجلس النواب بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية إصابته بفيروس كورونا.

وقال النائب في بيان علي صفحته الرسمية: "شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا، وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم وأكون سبب في إيذاء أحد".

وكان الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها قد أعلن نقل الدكتور جمال حجاج المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكرللمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 5 نوفمبر الجاري ووضعه بالعزل المنزلي؛ إلا أن الحالة ساءت حتي تم نقله للمستشفى في غرفة العناية المركزة.

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